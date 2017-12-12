ВСУ 35 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (141)

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне в ДНР заявляли, что украинские силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие.

"За прошедшие сутки ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия калибром 152 и 122 миллиметра, ПТУР, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что за сутки со стороны силовиков было выпущено почти 200 мин и снарядов.

"Горловское направление: гаубицы 122 миллиметра – 29 снарядов; минометы 120 миллиметров — шесть мин, 82 миллиметра – 20 мин. Донецкое направление: гаубицы 152 миллиметра – шесть снарядов; минометы 120 миллиметров – 25 мин, 82 миллиметра – 49 мин. Мариупольское направление: гаубицы 122 миллиметра – девять снарядов; минометы 120 миллиметров – 24 мины, 82 миллиметра – 23 мины", — сказал представитель ведомства журналистам.