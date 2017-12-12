Куба потребовала от США выдавать 20 тысяч виз для мигрантов в год

МЕХИКО, 12 дек – РИА Новости. Власти Кубы настаивают на выполнении США обещания выдавать не менее 20 тысяч документов на въезд в страну для кубинских мигрантов, говорится в сообщении кубинского МИД по итогам очередного раунда двусторонних переговоров в Вашингтоне.

"Что касается действующих миграционных соглашений, то представители Кубы потребовали от правительства Соединенных Штатов соблюдать обязательство выдавать в год не менее 20 тысяч документов для поездок кубинским граждан, чтобы те могли эмигрировать в эту страну", — говорится в коммюнике ведомства.

При этом кубинская сторона выразила глубокое сожаление негативными последствиями, которые имеют для миграционных отношений двух стран "односторонние, необоснованные и политически мотивированные" шаги администрации Дональда Трампа в сентябре-октябре 2016 года.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне этого года президент США Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

Также МИД Кубы осудил высылку большой группы дипломатов из посольства в Вашингтоне, что серьезно ударило по работе самого кубинского диппредставительства, и решение отменить визиты официальных делегаций из США на остров Свободы.