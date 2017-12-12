В Японии выбрали символ уходящего года

ТОКИО, 12 дек — РИА Новости. Каждый год японцы выбирают главный иероглиф — символ уходящего года, и на этот раз им стал знак со значением "север".

По традиции, символ был выведен на полотне бумаги большой кистью и тушью настоятелем буддийского храма "Киёмидзу-дэра" в Киото, прямая трансляция этого события велась по телеканалу NHK.

Выбор иероглифа "север" во многом связан с ракетными испытаниями, которые в уходящем году проводились в Северной Корее, вызывая тревогу в Японии.

Иероглифы-символы уходящих лет выбираются в Японии с 1995 года.

В Японии на письме применяются китайские иероглифы, заимствованные во времена, когда у японцев еще не было своей письменности. Также иероглифы из Китая попали в свое время в Корею и Вьетнам, где в итоге от них отказались.

Япония в этом плане сохраняет традиции и в настоящее время наряду с китайскими иероглифами в стране используются знаки сразу двух азбук японского фонетического слогового письма, образованные также от сокращений все тех же китайских иероглифов.

Свой иероглиф года выбирают также в Китае.