В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 12 дек — РИА Новости. Украинские силовики применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Нижнее Лозовое в Донбассе, сообщили РИА Новости в штабе Народной милиции ЛНР.

"В 22.45 11 декабря с направления населенного пункта Мироновский ВСУ произвели обстрел из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра в направлении Нижнее Лозовое", — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Всего за сутки украинские силовики четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики около 270 снарядов. Помимо артиллерии, украинские силовики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Лозовое, Первомайск, Калиновка, Долгое, Донецкий, Калиново, Фрунзе, Нижнее Лозовое", — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.