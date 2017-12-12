Президент Южной Кореи заверил, что система THAAD не направлена против Китая

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Южная Корея будет использовать американскую систему противоракетной обороны THAAD только для обороны от ядерного оружия и ракет КНДР, она не будет направлена на подрыв интересов безопасности Китая, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Государственный визит президента Южной Кореи в Китай пройдет с 13 по 16 декабря, ожидается, что он посетит города Пекин и Чунцин.
Мун Чжэн Ин назвал "вынужденным" решение по размещению противоракетной системы THAAD, которое было принято для реагирования на провокации КНДР. Он подчеркнул, что КНДР стремительно совершенствует свои ракеты, и Южная Корея не может опираться только на свои силы для обороны от КНДР.
"Решение о размещении было принято исключительно для целей самообороны, в нем не было никакой попытки подрывать интересы безопасности Китая", — сказал Мун Чжэн Ин.
"Принятие необходимых мер по вопросу THAAD, устранение препятствий, мешающих развитию двусторонних отношений, общее желание Южной Кореи и Китая, это также соответствует и общим интересам двух стран", — добавил Мун Чжэ Ин.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.