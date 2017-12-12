Президент Южной Кореи заверил, что система THAAD не направлена против Китая

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Южная Корея будет использовать американскую систему противоракетной обороны THAAD только для обороны от ядерного оружия и ракет КНДР, она не будет направлена на подрыв интересов безопасности Китая, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"В дальнейшем Южная Корея будет особенно обращать внимание на то, что THAAD не будет использоваться в других местах, кроме как для обороны от северокорейского ядерного оружия и ракет, не будет подрывать интересы безопасности Китая. Американская сторона многократно заявляла, что уважает обещания, данные по этому вопросу", — заявил Мун Чжэ Ин в интервью телеканалу CCTV накануне своего визита в Китай.

Государственный визит президента Южной Кореи в Китай пройдет с 13 по 16 декабря, ожидается, что он посетит города Пекин и Чунцин.

Мун Чжэн Ин назвал "вынужденным" решение по размещению противоракетной системы THAAD, которое было принято для реагирования на провокации КНДР. Он подчеркнул, что КНДР стремительно совершенствует свои ракеты, и Южная Корея не может опираться только на свои силы для обороны от КНДР.

"Решение о размещении было принято исключительно для целей самообороны, в нем не было никакой попытки подрывать интересы безопасности Китая", — сказал Мун Чжэн Ин.

Южнокорейский президент при этом отметил, что и Сеул должен поставить себя на место Пекина, который обеспокоен радиусом действия радаров системы THAAD.

"Принятие необходимых мер по вопросу THAAD, устранение препятствий, мешающих развитию двусторонних отношений, общее желание Южной Кореи и Китая, это также соответствует и общим интересам двух стран", — добавил Мун Чжэ Ин.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.