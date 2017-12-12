Гондурас узнает имя нового президента в течение месяца после выборов

Члены счетной комиссии пересчитывают бюллетени во время частичного пересчета голосов на президентских выборах в центре подсчета голосов в Тегусигальпе, Гондурас

Члены счетной комиссии пересчитывают бюллетени во время частичного пересчета голосов на президентских выборах в центре подсчета голосов в Тегусигальпе, Гондурас

МЕХИКО, 12 дек – РИА Новости. Точной даты оглашения имени нового президента Гондураса нет, это может произойти в месячный срок после самих выборов, заявил в понедельник глава высшего избирательного суда (ВИС) страны Давид Матаморос.

Выборы главы Гондураса состоялись 26 ноября, с тех пор победитель так и не назван, хотя подсчитаны все 100% голосов. По официальным данным ВИС, даже с учетом состоявшегося частичного пересчета побеждает действующий президент Хуан Орландо Эрнандес, набирая 42,98%, оппозиционер Сальвадор Насралла идет на втором месте с 41,38%. Оппозиция не признает своего проигрыша и настаивает на пересчете и даже втором туре голосования, не предусмотренном законом.

"У нас нет точной даты для объявления результатов, закон дает нам 30 дней (после голосования 26 ноября), но вряд ли здесь кто-то будет 24, 25 декабря", — заявил Матаморос в ходе общения с прессой, транслировавшегося в интернете. Он имел в виду рождественские католические праздники, во время которых вся политическая и экономическая жизнь традиционно замирает.

Таким образом, самой поздней датой объявления имени президента может стать 26 декабря, либо это произойдет сразу перед Рождеством (до 24 декабря).

Ранее выборы в Гондурасе привели к серьезным беспорядкам, гибели семи человек, введению и последующей отмене комендантского часа. В понедельник протесты возобновились в виде перекрытия основных магистралей страны, однако быстро были ликвидированы полицией и военными.