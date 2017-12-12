Индия и Китай договорились поддерживать мир на границе

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Главы МИД Индии и Китая Сушма Сварадж и Ван И в ходе двусторонней встречи в Нью-Дели обсудили состояние двусторонних отношений, переживающих в этом году не лучшие времена на фоне обострения пограничного конфликта, выразили готовность сообща поддерживать мир на границе, избегать конфликтов и укреплять взаимодоверие, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Китая.

Двусторонняя встреча состоялась 11 декабря в Нью-Дели на полях 15-й встречи глав внешнеполитических ведомств в формате Россия-Индия-Китай. Нынешние переговоры проходили на фоне очередного пограничного инцидента между двумя странами.

В минувший четверг, 7 декабря, минобороны КНР заявило, что индийский беспилотник вошел в воздушное пространство Китая и потерпел крушение. Заместитель начальника оперативного управления западного военного округа Чжан Шуйли заявил, что своими действиями индийская сторона серьезным образом нарушила территориальный суверенитет Китая. В связи с этим Китай выразил решительное недовольство и протест.

В свою очередь, в Минобороны Индии сообщили, что пограничные службы страны немедленно оповестили КНР после потери связи со своим беспилотником и обратились к своим китайским коллегам с просьбой установить местонахождение аппарата, в ответ китайская сторона предоставила соответствующие данные.

Отсутствие доверия

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи заявил, что Пекину и Нью-Дели необходимо укреплять взаимодоверие на всех уровнях, так как его недостаток может привести к разрастанию каждой проблемы, которая будет разъедать двусторонне отношения.

"Отношения Индии и Китая находятся на ключевом этапе, сторонам по-прежнему необходимо выстраивать взаимодоверие. Если будет взаимодоверие, то есть надежда на то, что отдельные вопросы будут урегулированы на основе взаимопонимания и взаимных уступок. В условиях недостатка взаимодоверия любая проблема будет постоянно переливаться за край и разъедать двусторонние отношения", — заявил Ван И.

Он отметил, что отношения Китая и Индии в этом году в целом поддерживали тенденцию развития, однако их отнюдь нельзя назвать удовлетворительными. Китайский министр назвал инцидент с нарушением границы индийскими пограничниками на участке Доклам "серьезной проверкой" двусторонних отношений. "Урегулирование этого инцидента дипломатическим способом продемонстрировало зрелость двусторонних отношений, но необходимо извлечь урок из этого и не допускать подобных инцидентов в будущем", — сказал Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что сторонам необходимо укреплять стратегические контакты на всех уровнях, восстановить уже созданный механизм диалога, углубить практическое сотрудничество, сообща решать существующие противоречия и защищать мир и спокойствие в приграничной зоне.

"Если Китай и Индия заговорят в один голос, весь мир будет слушать. Я надеюсь, что этот день настанет как можно скорее", — подчеркнул китайский министр.

Недопустимость конфликта

Глава МИД Индии Сушма Сварадж, в свою очередь, отметила, что Индия придает крайне важное значение отношениям с Китаем, подчеркнув, что общих интересов у Индии и Китая больше, чем противоречий, а в условиях сложной международной обстановки индийско-китайские отношения сталкиваются с определенными вызовами, однако в целом они поддерживают тенденцию стабильного развития.

"Урегулирование инцидента на участке Доклам в полной мере продемонстрировало политическую мудрость двух сторон. Индийская сторона исходит из того, что общие интересы Индии и Китая намного превосходят существующие противоречия. Сторонам необходимо укрепить стратегические контакты, укрепить стратегическое взаимодоверие и ни в коей мере не допускать, чтобы противоречия превратились в конфликт, а конфликт перелился в столкновения", — сказала Сварадж, слова которой приводит МИД КНР.

Она также выразила готовность возобновить все двусторонние механизмы, продвигать сотрудничество во всех сферах, вместе с урегулированием существующих противоречий в конструктивном ключе, сообща защищать мир и стабильность в приграничном районе.

"Только если Индия и Китай возьмутся за руки, может на самом деле наступить век Азии", — заключила Сварадж.

Инцидент в докламе

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам — горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохранялась с середины июня до конца августа. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных, при этом внешнеполитическое и оборонное ведомства КНР многократно призывали Индию отозвать своих военнослужащих с китайской территории и не провоцировать эскалацию напряженности.

Индия утверждает, что действовала в координации с правительством Бутана, и главной целью считает предотвращение изменения статус-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован.

В конце августа внешнеполитические ведомства двух стран сообщили о достижении договоренности по разведению войск в Докламе.