Лавров обсудил с китайским коллегой проблему КНДР и ситуацию в Сирии

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел России и глава МИД КНР Ван И обсудили проблему Корейского полуострова и ситуацию в Сирии, говорится в сообщении МИД КНР.
Двусторонняя встреча состоялась 11 декабря в Нью-Дели на полях 15-й встречи глав внешнеполитических ведомств в формате Россия-Индия-Китай.
"Министры обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии, а также по другим вопросам международной повестки дня, представляющим интерес для двух сторон", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Он также выразил готовность китайской стороны подготовить двусторонние дипломатические контакты на следующий год и способствовать достижению еще больших успехов в двусторонних отношениях.