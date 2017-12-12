Лавров обсудил с китайским коллегой проблему КНДР и ситуацию в Сирии

Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото

Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел России и глава МИД КНР Ван И обсудили проблему Корейского полуострова и ситуацию в Сирии, говорится в сообщении МИД КНР.

Двусторонняя встреча состоялась 11 декабря в Нью-Дели на полях 15-й встречи глав внешнеполитических ведомств в формате Россия-Индия-Китай.

"Министры обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии, а также по другим вопросам международной повестки дня, представляющим интерес для двух сторон", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Китайский министр также отметил, что благодаря усилиям руководителей двух стран, российско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия непрерывно поддерживаются на высоком уровне. "Стороны оказывают решительную взаимную поддержку в вопросах, представляющих коренные интересы друг друга, поддерживают тесное эффективное взаимодействие по международным вопросам и делают позитивный вклад в строительство международных отношений нового типа", — заявил китайский министр.

Он также выразил готовность китайской стороны подготовить двусторонние дипломатические контакты на следующий год и способствовать достижению еще больших успехов в двусторонних отношениях.