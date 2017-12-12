Семья подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке недовольна действиями властей

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Родственники подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке "убиты горем" из-за обвинений в его адрес, а также возмущены из-за действий сотрудников правоохранительных органов при допросах в связи со взрывом, сообщил директор по юридическим вопросам неправительственной организации "Совет по американо-исламским отношениям" Альберт Фокс Кан, чье выступление транслировал телеканал ABC.

"Мы убиты горем из-за насилия, которое было нацелено на наш город сегодня и обвинениями, выдвинутыми в отношении члена нашей семьи", — привел Фокс Кан отрывок из заявления семьи.

"Но также мы возмущены поведением сотрудников правоохранительных органов, которые держали на улице в холоде четырехлетних детей и подростка вдали от школьных уроков, чтобы допросить его без адвокатов и без родителей. Это не те действия, которые мы ожидаем от нашей судебной системы", — приводит телеканал заявление членов семьи подозреваемого.

Как отмечает телеканал, непонятно, о каких детях и подростке говорится в заявлении.

Телеканал заявляет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Акайед Улла, вероятно, был готов погибнуть во время атаки.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.