Американский суперэсминец Zumwalt сломался во время испытаний

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новейший американский эсминец USS Zumwalt 5 декабря был вынужден прервать испытания из-за поломки и вернуться в верфи в штате Мэн, говорится в заявлении ВМС США, которое приводит портал USNI News.

Через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. Эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках.

Высокотехнологичный эсминец-невидимка, спущенный на воду осенью прошлого года, уже несколько раз побывал в ремонте. Так, сначала стало известно о течи в силовой установке корабля, спустя месяц из строя вышли теплообменники, после чего эсминец пришлось буксировать на базу.

Кроме того, USS Zumwalt оказался очень дорогим в эксплуатации даже по меркам американской армии. Выстрел из уникальной пушки, которой оборудован эсминец, обходится бюджету в 800 тысяч долларов при стоимости самого корабля в 4,4 миллиарда. Как ранее сообщил Defense News, американский флот сократил план закупки кораблей класса USS Zumwalt с 28 до 3 единиц.