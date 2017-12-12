Мэр Нью-Йорка прокатился в метро после теракта на Манхэттене

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в понедельник после взрыва на Манхэттене решил подбодрить жителей города и совершил поездку на метро.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

"Мэр на линии Q… несколько минут назад. Жителей Нью-Йорка не запугать", — написал в Twitter пресс-секретарь Де Блазио Эрик Филлипс. К записи Филлипс прикрепил фотографию, на которой Де Блазио сидит в вагоне метро и смотрит в экран телефона.