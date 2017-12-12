В конгрессе США приняли проект о создании агентства по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Палата представителей США приняла в понедельник законопроект, предполагающий создание в стране агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

За документ, работа над которым в палате велась почти пять месяцев, проголосовали большинство из более чем 430 конгрессменов.

Законопроект предусматривает, что новое ведомство будет создано путем реорганизации некоторых подразделений министерства внутренней безопасности США и будет ему подчиняться. Главной его задачей станет "защита и повышение безопасности и устойчивости кибербезопасности США, связи в случае чрезвычайных ситуаций и критически важной инфраструктуры".

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уже поприветствовала принятие документа и выразила надежду, что сенат США также одобрит его.

"Я призываю сенат принять аналогичное законодательство. Как показывают сегодняшние утренние события (взрыв в Нью-Йорке – ред.), критически важная инфраструктура нашей страны часто может быть главной мишенью для разных врагов (США), включая террористов, зарубежные государства и других негосударственных субъектов, хакеров и обычных преступников. По мере того как ситуация с угрозами меняется и становится все более сложной, наш подход к обеспечению безопасности должен развиваться", — говорится в заявлении министра.