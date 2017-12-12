СМИ рассказали, что "вдохновило" подозреваемого в теракте в Нью-Йорке

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке выбрал место для осуществления теракта, "вдохновившись" прошлогодней атакой террориста на рождественскую ярмарку в Берлине, пытаясь таким образом "отомстить" США за удары по ИГ*, сообщает издание New York Times со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

По данным издания, Акайед Улла заявил следователям, что взорвал бомбу в качестве "мести" за авиаудары США по объектам ИГ* в Сирии и других местах. Место для взрыва он, пишет газета, выбрал по рождественским плакатам. Как пишет издание, его атака "вдохновлена" терактом в Европе на рождественской ярмарке.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в теракте в Нью-Йорке называл в качестве мотива действия Израиля в Газе после решения президента США признать Иерусалим израильской столицей.

В декабре 2016 года грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с террористической группировкой "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.