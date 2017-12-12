Почти треть йеменцев на пороге голода из-за блокады коалиции, заявили в ООН

ООН, 12 дек — РИА Новости. ООН увеличила оценку количества людей в Йемене, которым грозит голод из-за продолжающейся блокады страны со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В шаге от голода находится почти треть населения страны. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Со ссылкой на данные координатора гуманитарных программ ООН в Йемене Джейми Макголдрика Хак сообщил, что "продолжающаяся блокада портов ограничивает поставки топлива, продовольствия и медикаментов".

"Жизни миллионов людей, включая 8,4 миллиона йеменцев, которые находятся в одном шаге от голода, зависят от возможности продолжать гуманитарные операции и предоставлять продовольствие, питьевую воду, медицинскую помощь и убежище", — заявил Хак.

Ранее представители Всемирной продовольственной программы (WFP) заявляли о том, что около 7 миллионов человек в Йемене полностью зависят от гуманитарных поставок продовольствия, от недоедания страдают почти 400 тысяч детей.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) "ограниченное количество коммерческих поставок было проведено в Йемен после ослабления блокады", однако по сравнению с прошлым месяцем импорт сократился на 22 процента, а поставки топлива — на 44%. "Около 30 миллионов йеменцев зависят от поставок продовольствия и топлива через порты в Ходейде и Салифе", — говорится в сообщении офиса ООН.

Ранее арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Блокада была частично снята, но ООН уже заявляла, что этого недостаточно.