Почти треть йеменцев на пороге голода из-за блокады коалиции, заявили в ООН

ООН, 12 дек — РИА Новости. ООН увеличила оценку количества людей в Йемене, которым грозит голод из-за продолжающейся блокады страны со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В шаге от голода находится почти треть населения страны. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Со ссылкой на данные координатора гуманитарных программ ООН в Йемене Джейми Макголдрика Хак сообщил, что "продолжающаяся блокада портов ограничивает поставки топлива, продовольствия и медикаментов".
"Жизни миллионов людей, включая 8,4 миллиона йеменцев, которые находятся в одном шаге от голода, зависят от возможности продолжать гуманитарные операции и предоставлять продовольствие, питьевую воду, медицинскую помощь и убежище", — заявил Хак.
Ранее представители Всемирной продовольственной программы (WFP) заявляли о том, что около 7 миллионов человек в Йемене полностью зависят от гуманитарных поставок продовольствия, от недоедания страдают почти 400 тысяч детей.
Ранее арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. Блокада была частично снята, но ООН уже заявляла, что этого недостаточно.