Трамп после теракта в Нью-Йорке: необходимо остановить семейную миграцию

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Теракт в Нью-Йорке, совершенный в понедельник, подчеркивает необходимость принятия конгрессом США реформ, в том числе в иммиграционной сфере для защиты американцев, считает президент Дональд Трамп.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "самодельное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения. Сообщалось, что Улла приехал в США по иммиграционной визе 21 февраля 2011 года. Он на законных основаниях обладает видом на жительство в стране.

"Сегодняшняя попытка массового убийства в Нью-Йорке — вторая террористическая атака в Нью-Йорке за последние два месяца, которая еще раз подчеркивает настоятельную необходимость принятия конгрессом законодательных реформ для защиты американского народа", — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Глава государства отмечает, что преступник прибыл в США по программе так называемой семейной миграции, что "несовместимо с национальной безопасностью".

"Конгресс должен остановить цепную миграцию. Конгресс должен также действовать в соответствии с другими предложениями моей администрации по укреплению внутренней безопасности, включая увеличение числа сотрудников иммиграционных и таможенных правоохранительных органов, укрепление полномочий сотрудников иммиграционных служб по аресту и задержанию и прекращению мошенничества и злоупотреблений в нашей иммиграционной системе. Ужасный вред, который эта ущербная система наносит безопасности и экономике Америки, уже давно очевиден", — говорит Трамп.