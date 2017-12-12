Венгрия вновь потребовала отменить украинский закон об образовании

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил газете "Известия", что новый украинский закон об образовании должен быть отменен, так как он дискриминирует национальные меньшинства.

"Этот закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Он абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также "Восточному партнерству" Евросоюза. Поэтому Украине необходимо этот закон отменить", — приводятся в сообщении слова Сийярто.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что никакие изменения в языковую статью закона об образовании вноситься не будут, и он согласовал это с представителями Венецианской комиссии. МИД Украины в понедельник призвал воздержаться от интерпретаций выводов Венецианской комиссии по закону об образовании и "прекратить политизацию" вопроса.