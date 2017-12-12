Airbus выплатит около $9 миллионов за авиакатастрофу в Бразилии в 2007 году

МЕХИКО, 12 дек – РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus должен будет заплатить 30 миллионов реалов (порядка 9,1 миллиона долларов) за катастрофу самолета авиакомпании "TAM" в аэропорту бразильского Сан-Паулу в 2007 году, сообщает портал Aviacion al Dia.

По данным портала, компания пришла к соглашению с 93 родственниками 33 жертв трагедии, которые подали самостоятельные иски в суды. Всего в той катастрофе погибли 199 человек. Данное соглашение достигнуто независимо от имевшихся ранее договоренностей между родными погибших и компанией "TAM".

Пассажирский самолет Airbus-320, выполнявший рейс Порту-Алегри — Сан-Паулу 17 июля 2007 года, при посадке в аэропорту "Конгоньяс" выехал за пределы аэродрома и врезался в заправочную станцию. На борту лайнера начался пожар, в результате погибли 199 человек.