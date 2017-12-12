Израильские военные атаковали посты ХАМАС на севере Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Израильские войска атаковали позиции палестинских боевиков на севере сектора Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету, сообщила армейская пресс-служба.

Ракета была перехвачена с помощью комплекса ПРО "Железный купол" в районе города Ашкелона, где живут более 130 тысяч израильтян.

"В ответ на ракету, выпущенную в направлении Израиля, танк и авиация атаковали военные посты ХАМАС в северной части сектора Газа", — говорится в пресс-релизе.

Несколькими часами ранее военные нанесли удары по позициям боевиков на юге палестинского анклава, откуда был также замечен запуск ракеты.