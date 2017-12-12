Трамп считает, что осужденные за терроризм заслуживают смертной казни

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Осужденные за терроризм заслуживают самого строгого наказания, включая смертную казнь, считает президент США Дональд Трамп.

"Лица, осужденные за совершение террористических актов, заслуживают самого строгого наказания, предусмотренного законом, включая смертную казнь в соответствующих случаях. Америка всегда должна решительно бороться с терроризмом и экстремизмом, гарантируя, что наши мощные институты (власти) могут бороться со всеми преступными актами террора", — говорится в распространенном заявлении Трампа.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "самодельное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения. Сообщалось, что Улла приехал в США по иммиграционной визе 21 февраля 2011 года. Он на законных основаниях обладает видом на жительство в стране.