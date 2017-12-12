Посольство в США призвало россиян избегать мест массового скопления людей

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Посольство России в США после взрыва в Нью-Йорке призвало россиян в этой стране к бдительности и избегать мест массового скопления людей.

"С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром попытке теракта в Нью-Йорке. Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне. Призываем наших сограждан сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей", — говорится в заявлении пресс-секретаря дипмиссии Николая Лахонина.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "самодельное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения. Сообщалось, что Улла приехал в США по иммиграционной визе 21 февраля 2011 года. Он на законных основаниях обладает видом на жительство в стране.