В Гондурасе проходят протесты против итогов президентских выборов

МЕХИКО, 12 дек – РИА Новости. Сотни манифестантов перекрыли в понедельник движение по нескольким важным автомагистралям Гондураса, протестуя против результатов выборов президента центральноамериканской страны.

По последним официальным данным, даже после пересчета части голосов действующий президент Хуан Карлос Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%.

Канал NTN24 сообщает, что протестующие жгли покрышки, заваливали дороги камнями и деревьями. При этом в каждом месте перекрытия число манифестантов было не очень большим, а затем к ситуации подключились силы полиции и военные, разгонявшие людей.

"Мы продолжим протестовать против обмана", — заявил журналистам Хари Диксон, возглавивший акции неповиновения на шоссе в районе столицы Тегусигальпы.