Израильские военные перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Израильские военные перехватили в ночь на вторник ракету, выпущенную палестинскими боевиками из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрел обошелся без пострадавших, но активировал сирены тревоги в районе крупного города Ашкелона на берегу Средиземного моря.

"Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную в направлении Израиля. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в пресс-релизе.

Несколькими часами ранее израильские военные обстреляли позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету.

Систему "Железный купол" армия последний раз задействовала в прошлую пятницу для перехвата одного из реактивных снарядов, летевших в направлении Сдерота. Еще две ракеты тогда разорвались в черте южного города, где живут почти 25 тысяч человек.

Обстрелы из сектора Газа, которые пока обходятся без пострадавших, заметно участились с началом палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.