Украинская прокуратура обжалует отказ суда арестовать Саакашвили

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Прокуратура намерена обжаловать решение суда, который отказался арестовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Печерский районный суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

"Все доказательства мы передали в суд, тем не менее судья его отпускает. Я воздержусь от эмоций, и мы будем подавать апелляцию", — сказал Луценко в эфире телеканала ICTV.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.