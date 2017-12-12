Подозреваемый в теракте в Нью-Йорке использовал в бомбе елочную гирлянду

Пожарные у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Пожарные у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке использовал елочную гирлянду для изготовления взрывного устройства, сообщил в понедельник телеканал NBC.

"По данным полиции, бывший водитель такси использовал… елочную гирлянду для изготовления устройства", — говорится в сообщении.

Как сообщает NBC, Улла приехал в США по иммиграционной визе 21 февраля 2011 года. Он на законных основаниях обладает видом на жительство в стране. Один из бывших соседей подозреваемого назвал его "религиозным и очень тихим человеком", говорится в сообщении.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.