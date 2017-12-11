Эрдоган поблагодарил Путина по-русски

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его по-русски. Трансляцию подведения итогов переговоров вел телеканал RT.

После того, как Путин завершил свое выступление, турецкий лидер по-русски произнес в микрофон "спасибо". Затем главы государств перед камерами пожали друг другу руки.

Российский президент прибыл в Анкару после посещения авиабазы Хмеймим в Сирии и визита в Египет. На встрече, продлившейся около двух часов, главы государств обсудили реализацию торгово-экономических и военно-технических проектов, а также обменялись мнениями по ряду вопросов мировой политики.