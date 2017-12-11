На Украине впервые за 18 лет изменили нормы питания

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минздрав Украины впервые за 18 лет изменил нормы питания. Указ опубликован на портале Верховной рады.
Детям и подросткам украинский Минздрав в среднем на 15% снизил суточную норму по калориям. Рекомендация ведомства — детям есть меньше сладкого (источник быстрых углеводов), а подросткам — больше мяса (белков), меньше жира (сало, масло) и углеводов.
В министерстве новые нормы считают более сбалансированными и полезными для здоровья. В частности, старые рекомендации были завышенными по углеводам, что провоцировало у детей появление лишнего веса и развитие ожирения. Подросткам же нужно "наращивать массу", для чего особенно полезна белковая пища.