На Украине впервые за 18 лет изменили нормы питания

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минздрав Украины впервые за 18 лет изменил нормы питания. Указ опубликован на портале Верховной рады.

Взрослому населению ведомство порекомендовало снизить суточное потребление углеводов (норма понижена на 50 граммов), но есть больше белка (на 12 граммов) и жиров (на 15 граммов).

Детям и подросткам украинский Минздрав в среднем на 15% снизил суточную норму по калориям. Рекомендация ведомства — детям есть меньше сладкого (источник быстрых углеводов), а подросткам — больше мяса (белков), меньше жира (сало, масло) и углеводов.

В министерстве новые нормы считают более сбалансированными и полезными для здоровья. В частности, старые рекомендации были завышенными по углеводам, что провоцировало у детей появление лишнего веса и развитие ожирения. Подросткам же нужно "наращивать массу", для чего особенно полезна белковая пища.