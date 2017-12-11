В Казахстане около 200 шахтеров отказались подниматься на поверхность

АЛМА-АТА, 11 дек – РИА Новости. Около 200 шахтеров АО "АрселорМиттал Темиртау", крупнейшего предприятия горно-металлургического сектора Казахстана, в понедельник отказались подниматься на поверхность по окончании смены, данная акция является несанкционированной, требований горняки еще не выдвигали, сообщила пресс-служба компании.

"На данный момент часть горняков, около 200 человек четвертой (ночной) смены, четырех шахт не поднялись на поверхность по окончании рабочей смены. Данная акция является несанкционированной, т.к. горняками не было выдвинуто никаких официальных требований ни руководству шахт, ни администрации АО "АрселорМиттал Темиртау", со стороны профсоюза угольщиков "Коргау" не поступало никаких заявлений", — говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что остальные шахты работают в штатном режиме.

В распространенном позже сообщении пресс-службы говорится, что компания начала переговоры с горняками. "Начался диалог в рамках трудового законодательства между руководством компании и профсоюзом угольщиков "Коргау", представляющим интересы работников", — говорится в пресс-релизе.

Администрация Карагандинской области распространила сообщение, что ситуация находится на ее контроле.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав "АрселорМиттал Темиртау" входят металлургический комбинат в городе Темиртау, восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.