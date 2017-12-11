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В мире

"Единственная победа". Почему ВСУ празднуют "захват" ненужных позиций

08:0011.12.2017
(обновлено: 08:01 11.12.2017)
0900
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкБлок-пост на окраине Горловки Донецкой областиБлок-пост на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. В ДНР сообщают, что украинская армия готовится к наступлению. Ранее ВСУ уже вошли в два поселка в нейтральной зоне и объявили это победой. На днях ополченцы отбили попытку украинских силовиков продвинуться еще дальше и занять позиции ополчения. РИА Новости рассказывает о том, как живется в "освобожденных" селах и почему Киеву так важно сейчас сообщить хоть о какой-то "перемоге".

Тишина на фронте

Украинские военные. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Khudoteply
В ЛНР заявили, что ВСУ подвозят боеприпасы в Донбасс
Украинские военные попытались занять позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) у населенного пункта Доломитное под Горловкой. Как сообщили в Донецке, ополченцы засекли группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и смогли ее нейтрализовать. Перед этим ВСУ обстреливали Доломитное и расположенный рядом поселок Гольмовский.

Немногим ранее в ДНР предупредили, что украинские военные готовят широкомасштабное наступление на всех направлениях в Донбассе. Операция должна начаться в период с 8 по 15 декабря.

Признаки готовящейся атаки — к линии соприкосновения стягиваются артиллерийские системы и системы залпового огня. Руководителям Службы безопасности Украины (СБУ), помимо этого, пришла в голову мысль сделать у линии соприкосновения зону, где не будут работать сотовые телефоны. Для этого операторы связи должны были отключить базовые станции в 50 километрах от "фронта". Очевидно, бойцы украинских сил в частных разговорах выбалтывали военные секреты.

Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать беспилотные летательные аппараты для разведки. Шестого декабря ополченцы сбили дрон, который помогал корректировать огонь по поселку Гольмовский на окраине Горловки. Из минометов территорию ДНР обстреливали бойцы батальона "Айдар", которые незадолго до этого заняли село Травневое и поселок Гладосово.

"Смотрели с нескрываемой враждой"

С "захватом" этих сел в "серой зоне" тоже связывали некое украинское наступление, которое вроде бы планировалось, но сорвалось. Гладосово и Травневое Вооруженные силы Украины заняли села в конце ноября. Село и поселок расположены на нейтральной полосе, раньше в них на постоянной основе не было ни киевских силовиков, ни ополченцев.

Журналист из Киева Андрей Цаплиенко описывал появление украинских военных как "освобождение" жителей. "Наши развернули медпункт, раздали кучу гуманитарки (гуманитарной помощи. — Прим. ред.). У многих на глазах были слезы благодарности. И они говорили, что наконец-то пришла Украина", — рассказывал он. Правда, Цаплиенко добавил, что "некоторые смотрели с нескрываемой враждой".

Разрушения на территории Донецкой фильтровальной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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О том, что теперь происходит в захваченных селах, рассказывают не только в украинских СМИ, но и в Донецке. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил о репрессиях по отношению к местным жителям со стороны украинских силовиков. "За неделю украинскими силовиками было задержано 24 жителя поселков, 11 из них до сих пор удерживаются на подвалах. Все они открыто выступали против оккупации ВСУ", — сказал Басурин.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЗаместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

О ситуации в захваченных Травневом и Гладосово рассказывает и Роман — волонтер гуманитарной группы "Ангел". Вместе с товарищами они доставляют продукты, медикаменты и одежду в том числе и тем, кто оказался на нейтральной полосе, в буквальном смысле между двух огней. "С момента захвата поселков украинской армией туда не пропускали представителей ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Местным жителям в приказном порядке было сказано не покидать дома. Администрация Горловки готова принять 60 человек из Гладосово и Травневого, но нормальное транспортное сообщение нарушено".

Добыча и отгрузка угля на шахте имени С.М. Кирова государственного предприятия Макеевуголь
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Часть жителей подверглась репрессиям за действительную или мнимую связь с ДНР. Что с ними сделали и сколько их — пока неизвестно, информация оттуда поступает очень скупо", — отметил волонтер. Впрочем, Роман надеется, что в других участках "серой зоны" подобная ситуация не повторится и волонтеры смогут, например, доставить новогодние подарки маленьким жителям "нейтральной полосы".

Военно-медийная операция

Комментируя захват сел в "серой зоне", украинские военные рассказывали, что изначально-де планировалось широкомасштабное наступление. Силовики намеревались дойти до окраин Горловки. Но блогер Юрий Мысягин якобы разболтал в социальной сети все секретные планы, и атака сорвалась. ВСУ пришлось довольствоваться занятием Травневого и Гладосово.

© AFP 2017 / Anatolii StepanovТанки украинской армии около Горловки. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Танки украинской армии около Горловки. Архивное фото

Волонтер Мысягин в ответ разоблачил сговор начальника полигона 54-й механизированной бригады ВСУ с журналистами. По его словам, военные и вправду готовили операцию, но не боевую, а медийную — намеревались подать вхождение в села на "нейтралке" как победу. Командование бригады попросило журналистов осветить "перемогу" в эксклюзивном репортаже, однако публикация Мысягина сорвала весь замысел.

Бойцы батальона Донбасс возле города Лисичанск Луганской области, Украина
© AFP 2017 / Anatolii Boiko
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В Донецкой народной республике также утверждали, что изначально украинская армия планировала широкомасштабное наступление. По словам представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, разведка ополченцев срисовала планы операции с фотографии пресс-службы Минобороны Украины. На них был запечатлен начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко с офицерами и картами местности. "На официальном сайте Министерства обороны Украины были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги", — рассказал Басурин.

Захват украинской армией Гладосово и Травневого диктовался не чисто военными соображениями. "Села расположены в низине, с этой позиции чрезвычайно сложно вести огонь. С чисто оперативной точки зрения находиться в них — это проблема: их сложно удерживать, оттуда непросто атаковать. Именно по этой причине ополчение и ВСУ не занимали такие населенные пункты", — объясняет один из лидеров Донбасса, спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Он указывает на пропагандистский эффект от акции с занятием сел. "Украинские военные привезли туда гуманитарную помощь, ооновскую, выдали ее за свою и раздали местным жителям, к которым ранее и машина с хлебом не могла прорваться из-за угрозы обстрелов. Все это показали по телевидению это то, как Киев хотел видеть взятие Донецка. Всегда можно найти несколько человек, которые согласятся встречать "освободителей" цветами. Сейчас СМИ Украины раскручивают "взятие" сел как единственную победу за все время противостояния в регионе. Так что с политической точки зрения для Киева теперь оставлять эти села будет неправильно", — отмечает Олег Царев.

На военную активность Киева в Донбассе оказывают влияние чисто политические соображения. В условиях очередного внутреннего кризиса украинским властям срочно надо предъявить гражданам хоть какую-то победу. И тут желание получить "перемогу" может перевесить любые рациональные соображения.

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