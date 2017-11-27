Сорвавший наступление ВСУ в Донбассе волонтер раскрыл детали операции

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Волонтер Юрий Мысягин, которого обвинили в срыве наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе, рассказал свою версию провала операции по захвату двух населенных пунктов в районе Светлодарска.

"Произошел обычный сговор начальника полигона 54-й механизированной бригады с журналистами, что после того, как боевая операция успешно завершится, только журналисты именно этого канала получат эксклюзивное право рассказать об этой успешной операции, а потом опять же эксклюзивно побывать на месте событий", — написал Мысягин в Facebook.

По словам волонтера, ему "отомстили" за "пущенный коту под хвост эксклюзив".

Мысягин также добавил, что захват Травневого и Гладосова планировали начать намного раньше — подразделения были на боевых позициях и ждали приказа, но "резко поменялась погода" и основную опергруппу "пришлось срочно менять" на бойцов из других подразделений.

Ранее в штабе 54-й бригады ВСУ сообщили, что армия планировала в Донбассе масштабное наступление, но операция не была реализована в полном масштабе из-за болтливости одного из добровольцев.

В ДНР провал наступления объяснили утечкой информации, допущенной лично начальником генштаба ВСУ Виктора Муженко.