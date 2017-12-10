Украинские СМИ рассказали, почему в Киеве поставили "лысую" елку

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главная новогодняя елка Украины, установленная в центре Киева, пострадала при перевозке настолько сильно, что ее оказалось невозможно узнать, пишет украинское издание "Вести".

Проблемы начались еще в самом начале пути: в Карпатах машина, перевозившая ель, попала в аварию из-за сильного снегопада.

"Под Ивано-Франковском авто попало в аварию, его задела фура, которая стесала на елке 18 главных ветвей и около 70 мелких", — рассказал организатор новогодних праздников Игорь Добруцкий.

Кроме того, по словам директора фирмы "Ивано-Франковск-облагролес" Олега Олейника, дерево перевозили в слишком коротком трейлере: длина фургона составляла 28 метров, а елки – целых 30.

Он также добавил, что компания-перевозчик выбрала не самый удобный маршрут и сделала себе "антирекламу"

"Они поехали через Стрый, а надо было через Галич, где меньше мостов", — подчеркнул Олейник.

По его словам, новогоднюю елку следовало доставить в Киев на вертолете. "Знали бы мы, что ее в такое превратят, вообще не отправляли бы", — сокрушается поставщик.

Несмотря на серьезные повреждения, представители компании-организатора новогодних праздников заверяют, что придать дереву презентабельный внешний вид не составит труда.

"Еще несколько дней — и вы ее не узнаете", — заявил Добруцкий.

На скудный вид главного новогоднего украшения украинской столицы ранее обратили внимание в соцсетях. Комментаторы сравнивали "полысевшее" дерево с текущим состоянием страны и бедственным положением народа.