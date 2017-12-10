В Канаде 42 сотрудника фермы отравились угарным газом

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Более 40 человек госпитализированы в связи с отравлением угарным газом на ферме в Канаде, сообщает в воскресенье служба оказания экстренной медицинской помощи.

По данным службы, инцидент произошел в субботу в муниципалитете Делта провинции Британская Колумбия. На ферме произошла утечка угарного газа.

В результате инцидента 42 человека пострадали, они были госпитализированы. Состояние десяти из них оценивается как критическое.

По информации телеканала CTV, утечка газа произошла в теплице фермы, где уже более 20 лет выращивают томаты, огурцы и перцы. Предположительно, причиной инцидента стала неполадка газового двигателя моющей машины.