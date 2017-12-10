Соратник Саакашвили о мере пресечения: "наверное, готовят сюрприз"

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Соратники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, пока не знают, когда состоится суд по избранию меры пресечения для политика, сообщил член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе.

"Завтра в 22.00 (23.00 мск) истекает срок содержания Михаила Саакашвили в СИЗО. До этого времени должен состоятся суд, где изберут меру пресечения. Пока никакой информации о предстоящем суде мы не получили. Наверное, готовят сюрприз: уведомят часа за три до начала… В любом случае, мы должны быть готовы прийти и поддержать Михаила. Очень прошу вас максимально мобилизоваться — нас должно быть очень много", — написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook

В минувший вторник Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление.

Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.