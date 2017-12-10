Севший на мель во французском Кале паром отбуксировали к пристани

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Севший на мель во французском Кале паром с 300 пассажирами на борту отбуксировали к пристани, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, три буксира доставили паром к пристани около 19.00 по местному времени (21.00 мск). Отмечается, что буксировка заняла несколько часов. На данный момент ведется высадка пассажиров.

Ранее в воскресенье сообщалось, что паром сел на мель в порту города Кале на севере Франции. Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер: в департаменте Па-де-Кале объявлено штормовое предупреждение, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.

В результате инцидента никто не пострадал.