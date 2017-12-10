Киеве прошел митинг сторонников Саакашвили

22:5710.12.2017
(обновлено: 22:59 10.12.2017)
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В Киеве завершился митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко, организованный сторонниками лидера партии "Движение новых сил", экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Акция состояла из двух частей — перед началом основного митинга на майдане Незалежности демонстранты прошли маршем по улицам украинской столицы. По данным правоохранительных органов, в акции приняли участие более двух с половиной тысяч человек. Организаторы митинга озвучили другие цифры — они насчитали порядка 50 тысяч демонстрантов.
Внефракционный депутат Верховной рады и один из лидеров "Движения новых сил" Юрий Деревянко призвал сторонников Сааакашвили в следующее воскресенье снова выйти на акции протеста. При этом он отметил, что митингующие должны действовать в рамках закона.
Митинги на каждом шагу
Часть митингующих пришла к СИЗО СБУ, где содержится Саакашвили. В знак протеста демонстранты разбили окна в магазине компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, кто-то из толпы бросил в витрину тяжелый предмет, после чего по стеклам пошли трещины. Тем не менее, на осколки они так и не рассыпались. Место происшествия сразу же окружили полицейские. Сотрудники магазина заперлись внутри и выключили свет. Какое-то время в торговом зале были заблокированы покупатели, однако им дали уйти. Затем сторонники Саакашвили принялись забрасывать магазин снежками.
У здания СИЗО в Аскольдовом переулке люди таким образом митинговали около получаса, после чего отправились к зданию Генпрокуратуры на улицу Резницкую. Там, развернув транспаранты, демонстранты потребовали признать задержание Саакашвили незаконным и наказать тех, кто выдал на это санкцию.
Кроме того, они призвали полностью пересмотреть дело политика. Его соратник Давид Сакварелидзе высказался за то, чтобы записи разговоров, которыми располагает следствие, передали на экспертизу в Великобританию или США.
"Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко (генеральный прокурор Украины – прим. ред.) это крутил бы 24 часа в сутки", — цитирует Сакварелидзе сайт украинского телеканала ZIK.
Четыре требования
Кроме того, сторонники Саакашвили во время митинга на майдане Незалежности выдвинули четыре требования к Верховной Раде. В их число входят принятие законов об импичменте, об антикоррупционном суде и о выборах. Активисты также выступают за отставку генерального прокурора Украины, так как он, по их словам, вступил в сговор с президентом страны.
"И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко, который в сговоре с Порошенко и другими фактически на прошлой неделе хотел осуществить коррупционный переворот. За это Юрий Луценко, который стал во главе этого процесса, должен уйти прочь", — заявила представитель партии "Движение новых сил" Ольга Галабала, ее цитирует УНИАН
.
Раде предстоит выполнить предъявленные требования в срок с 19 по 22 декабря, сообщила она. Галабала также призвала украинцев по всей стране выходить на улицы и проводить митинги с теми же требованиями возле любых административных учреждений как в городах, так и в поселках.
Дело Саакашвили
Экс-губернатора задержали в пятницу вечером в рамках дела о содействии преступным организациям. Генпрокуратура обнародовала аудиозапись, предположительно, разговора Саакашвили с предпринимателем Сергеем Курченко. На ней собеседники договариваются о сотрудничестве.
Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Ведомство намерено ходатайствовать о домашнем аресте.
Саакашвили же считает все обвинения ложными. Адвокат политика сообщил телеканалу NewsOne, что тот подал в суд на Луценко, так как генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия.
Состояние здоровья Саакашвили
Еще до задержания политик был простужен. Попав в изолятор, он объявил бессрочную голодовку, которую обещает прекратить только после освобождения.
"Мы спросили штатного медика, который находится в СИЗО в СБУ, про самочувствие, он сказал, что человек (Саакашвили — ред.) пребывает в стрессовом состоянии, но он бодрый, он настроен решительно", — сказал адвокат Павел Богомазов в эфире NewsOne.
Он также сообщил, что в субботу адвокаты не смогли попасть к Саакашвили, но смогли передать ему личные вещи, в частности, книги.
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.