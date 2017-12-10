РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Киеве прошел митинг сторонников Саакашвили

22:5710.12.2017
(обновлено: 22:59 10.12.2017)
0140
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

В Киеве завершился митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко, организованный сторонниками лидера партии "Движение новых сил", экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс выступает на акции протеста сторонников Михаила Саакашвили в Киеве. 10 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Жена Саакашвили заявила, что украинские власти "перешли красную линию"
Акция состояла из двух частей — перед началом основного митинга на майдане Незалежности демонстранты прошли маршем по улицам украинской столицы. По данным правоохранительных органов, в акции приняли участие более двух с половиной тысяч человек. Организаторы митинга озвучили другие цифры — они насчитали порядка 50 тысяч демонстрантов.

Внефракционный депутат Верховной рады и один из лидеров "Движения новых сил" Юрий Деревянко призвал сторонников Сааакашвили в следующее воскресенье снова выйти на акции протеста. При этом он отметил, что митингующие должны действовать в рамках закона.

Митинги на каждом шагу

Часть митингующих пришла к СИЗО СБУ, где содержится Саакашвили. В знак протеста демонстранты разбили окна в магазине компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, кто-то из толпы бросил в витрину тяжелый предмет, после чего по стеклам пошли трещины. Тем не менее, на осколки они так и не рассыпались. Место происшествия сразу же окружили полицейские. Сотрудники магазина заперлись внутри и выключили свет. Какое-то время в торговом зале были заблокированы покупатели, однако им дали уйти. Затем сторонники Саакашвили принялись забрасывать магазин снежками.

Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Эксперт не исключил новый переворот на Украине после задержания Саакашвили
У здания СИЗО в Аскольдовом переулке люди таким образом митинговали около получаса, после чего отправились к зданию Генпрокуратуры на улицу Резницкую. Там, развернув транспаранты, демонстранты потребовали признать задержание Саакашвили незаконным и наказать тех, кто выдал на это санкцию.

Кроме того, они призвали полностью пересмотреть дело политика. Его соратник Давид Сакварелидзе высказался за то, чтобы записи разговоров, которыми располагает следствие, передали на экспертизу в Великобританию или США.

"Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко (генеральный прокурор Украины – прим. ред.) это крутил бы 24 часа в сутки", — цитирует Сакварелидзе сайт украинского телеканала ZIK.

Четыре требования

Кроме того, сторонники Саакашвили во время митинга на майдане Незалежности выдвинули четыре требования к Верховной Раде. В их число входят принятие законов об импичменте, об антикоррупционном суде и о выборах. Активисты также выступают за отставку генерального прокурора Украины, так как он, по их словам, вступил в сговор с президентом страны.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время пресс-конференции во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Эксперт: борьба Саакашвили и Порошенко может привести к досрочным выборам
"И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко, который в сговоре с Порошенко и другими фактически на прошлой неделе хотел осуществить коррупционный переворот. За это Юрий Луценко, который стал во главе этого процесса, должен уйти прочь", — заявила представитель партии "Движение новых сил" Ольга Галабала, ее цитирует УНИАН.

Раде предстоит выполнить предъявленные требования в срок с 19 по 22 декабря, сообщила она. Галабала также призвала украинцев по всей стране выходить на улицы и проводить митинги с теми же требованиями возле любых административных учреждений как в городах, так и в поселках.

Дело Саакашвили

Экс-губернатора задержали в пятницу вечером в рамках дела о содействии преступным организациям. Генпрокуратура обнародовала аудиозапись, предположительно, разговора Саакашвили с предпринимателем Сергеем Курченко. На ней собеседники договариваются о сотрудничестве.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании Верховной рады. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вице-спикер Рады потребовала от Порошенко уволить генпрокурора Луценко
Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Ведомство намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

Саакашвили же считает все обвинения ложными. Адвокат политика сообщил телеканалу NewsOne, что тот подал в суд на Луценко, так как генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия.

Состояние здоровья Саакашвили

Не бойтесь ничего – Саакашвили из изолятора обратился к сторонникам
© Ruptly
Не бойтесь ничего — Саакашвили из изолятора обратился к сторонникам
Еще до задержания политик был простужен. Попав в изолятор, он объявил бессрочную голодовку, которую обещает прекратить только после освобождения.

"Мы спросили штатного медика, который находится в СИЗО в СБУ, про самочувствие, он сказал, что человек (Саакашвили — ред.) пребывает в стрессовом состоянии, но он бодрый, он настроен решительно", — сказал адвокат Павел Богомазов в эфире NewsOne.
Он также сообщил, что в субботу адвокаты не смогли попасть к Саакашвили, но смогли передать ему личные вещи, в частности, книги.

Палаточный городок сторонников Саакашвили в Киеве
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
© REUTERS / Oleh TereshchenkoНа следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© REUTERS / Oleh Tereshchenko
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНесколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАктивисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.Палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛуценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЧерез оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкК активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.
/

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена