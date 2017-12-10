Киеве прошел митинг сторонников Саакашвили

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

В Киеве завершился митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко, организованный сторонниками лидера партии "Движение новых сил", экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Акция состояла из двух частей — перед началом основного митинга на майдане Незалежности демонстранты прошли маршем по улицам украинской столицы. По данным правоохранительных органов, в акции приняли участие более двух с половиной тысяч человек. Организаторы митинга озвучили другие цифры — они насчитали порядка 50 тысяч демонстрантов.

Внефракционный депутат Верховной рады и один из лидеров "Движения новых сил" Юрий Деревянко призвал сторонников Сааакашвили в следующее воскресенье снова выйти на акции протеста. При этом он отметил, что митингующие должны действовать в рамках закона.

Митинги на каждом шагу

Часть митингующих пришла к СИЗО СБУ, где содержится Саакашвили. В знак протеста демонстранты разбили окна в магазине компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, кто-то из толпы бросил в витрину тяжелый предмет, после чего по стеклам пошли трещины. Тем не менее, на осколки они так и не рассыпались. Место происшествия сразу же окружили полицейские. Сотрудники магазина заперлись внутри и выключили свет. Какое-то время в торговом зале были заблокированы покупатели, однако им дали уйти. Затем сторонники Саакашвили принялись забрасывать магазин снежками.

У здания СИЗО в Аскольдовом переулке люди таким образом митинговали около получаса, после чего отправились к зданию Генпрокуратуры на улицу Резницкую. Там, развернув транспаранты, демонстранты потребовали признать задержание Саакашвили незаконным и наказать тех, кто выдал на это санкцию.

Кроме того, они призвали полностью пересмотреть дело политика. Его соратник Давид Сакварелидзе высказался за то, чтобы записи разговоров, которыми располагает следствие, передали на экспертизу в Великобританию или США.

"Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко (генеральный прокурор Украины – прим. ред.) это крутил бы 24 часа в сутки", — цитирует Сакварелидзе сайт украинского телеканала ZIK.

Четыре требования

Кроме того, сторонники Саакашвили во время митинга на майдане Незалежности выдвинули четыре требования к Верховной Раде. В их число входят принятие законов об импичменте, об антикоррупционном суде и о выборах. Активисты также выступают за отставку генерального прокурора Украины, так как он, по их словам, вступил в сговор с президентом страны.

"И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко, который в сговоре с Порошенко и другими фактически на прошлой неделе хотел осуществить коррупционный переворот. За это Юрий Луценко, который стал во главе этого процесса, должен уйти прочь", — заявила представитель партии "Движение новых сил" Ольга Галабала, ее цитирует УНИАН

Раде предстоит выполнить предъявленные требования в срок с 19 по 22 декабря, сообщила она. Галабала также призвала украинцев по всей стране выходить на улицы и проводить митинги с теми же требованиями возле любых административных учреждений как в городах, так и в поселках.

Дело Саакашвили

Экс-губернатора задержали в пятницу вечером в рамках дела о содействии преступным организациям. Генпрокуратура обнародовала аудиозапись, предположительно, разговора Саакашвили с предпринимателем Сергеем Курченко. На ней собеседники договариваются о сотрудничестве.

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Ведомство намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

Саакашвили же считает все обвинения ложными. Адвокат политика сообщил телеканалу NewsOne, что тот подал в суд на Луценко, так как генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия.

Состояние здоровья Саакашвили

Еще до задержания политик был простужен. Попав в изолятор, он объявил бессрочную голодовку, которую обещает прекратить только после освобождения.

"Мы спросили штатного медика, который находится в СИЗО в СБУ, про самочувствие, он сказал, что человек (Саакашвили — ред.) пребывает в стрессовом состоянии, но он бодрый, он настроен решительно", — сказал адвокат Павел Богомазов в эфире NewsOne.

Он также сообщил, что в субботу адвокаты не смогли попасть к Саакашвили, но смогли передать ему личные вещи, в частности, книги.