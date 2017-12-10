Белый дом сожалеет, что палестинцы отказали во встрече вице-президенту США

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Белый дом сожалеет, что палестинцы накануне визита вице-президента США Майка Пенса на Ближний Восток отказали ему во встрече, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Пенса Джаррода Эйджена.

"Досадно, что власти Палестины вновь уходят от возможности обсудить будущее региона", — сообщил представитель Пенса, отметив, что американская администрация продолжит "содействовать достижению мира между израильтянами и палестинцами".

Ранее палестинское руководство отказалось встречаться с Майком Пенсом в знак протеста против американского признания Иерусалима столицей Израиля. От этом сообщило местное агентство "Маан" со ссылкой на высокопоставленного функционера правящего движения ФАТХ Джебриля Раджуба.