На главной рождественской елке Вифлеема вновь зажглись огни

ВИФЛЕЕМ, 10 дек — РИА Новости. Огни на главной ёлке в центре палестинского города Вифлеем вновь горят, несмотря на сообщения об их отключении в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что рождественские елки на главных площадях Вифлеема и Рамаллаха были потушены после начала митингов.

На площади перед Храмом Рождества Христова установлена красочная ёлка, украшенная игрушками и гирляндами, переливающимися разными цветами. Вокруг ёлки — небольшой забор из ограждений. На площади проводят свободное время местные жители.

О протесте напоминают плакаты на зданиях на площади. Один из них гласит: "Иерусалим останется вечной столицей Палестины", а второй сообщает, что Вифлеем выступает против визита вице-президента США Майка Пенса.