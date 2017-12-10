Это только начало. Пушков прокомментировал заявление МИД Польши об Украине

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Венгрия и Польша – только первые страны, которые заявили, что Украине рано думать о вступлении в Евросоюз (ЕС), скоро выступят и другие.

Вслед за Будапештом,к-ый обещал блокировать сближение Киева с ЕС, Варшава заявила,что не нуждается в Украине. Это лишь начало. Процесс пошел — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 декабря 2017 г.

Как сообщалось ранее, Венгрия инициировала изменения в проект декларации саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, из-за нового украинского закона об образовании. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

Премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.