В Марокко проходит многотысячный митинг против решений Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Несколько десятков тысяч человек вышли на демонстрацию в столице Марокко Рабате в поддержку Палестины и против решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, сообщает новостная интернет-газета Morocco World News.

Как пишет издание, демонстрация в Рабате стала ответом на призыв Палестины. Участники акции протеста прошли с флагами Палестины и Марокко по авеню Мохаммеда V. Они выкрикивали лозунги осуждения в связи с решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По разным данным, в демонстрации приняли участие от 50 до 100 тысяч человек. Во время демонстрации движение в городе было частично заблокировано.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.