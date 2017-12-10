В Стокгольме проходит банкет в честь Нобелевских лауреатов

Члены Шведской королевской семьи и лауреаты Нобелевской премии на церемонии открытия Нобелевской премии в Концертном зале в Стокгольме, Швеция. 10 декабря 2017

Члены Шведской королевской семьи и лауреаты Нобелевской премии на церемонии открытия Нобелевской премии в Концертном зале в Стокгольме, Швеция. 10 декабря 2017

СТОКГОЛЬМ, 10 дек — РИА Новости, Людмила Божко. Банкет в честь лауреатов Нобелевских премий за 2017 год начался в Голубом зале Городской ратуши Стокгольма торжественным входом самих лауреатов, а также членов королевской семьи Швеции и других участников. Церемонию транслирует шведское телевидением SVT.

Праздничный банкет проходит по окончании церемонии вручения наград, которая ранее прошла в Концертном зале шведской столицы.

Планировать меню организаторы обычно начинают задолго до самого мероприятия, и к работе по выбору блюд, их вкусов и оформления привлекаются очень известные в Швеции повара — чаще всего победители различных конкурсов, а также знатоки кулинарного искусства.

В Нобелевском фонде не первый год подчеркивают, что в приготовлении блюд используются шведские продукты. В этом году они приготовлены под руководством шеф-повара Тома Шёстедта.

Впервые за много лет по его задумке в меню большое внимание уделено овощам, и гостям перед горячими блюдами подадут, в частности, полностью вегетарианскую закуску. Ответственным за десерт последние четыре года является известный кондитер Даниель Росс.

Столы накрыты на 1350 персон. Весь вечер гостей будут обслуживать более 40 поваров, 260 официантов. Последние годы устроители банкета пользуются столовым сервизом, изготовленным в 1991 году по случаю 90-летия Нобелевских премий.

В концертной программе ужина — выступления известных шведских артистов. В этом году среди приглашенных — танцоры известной шведской балетной компании имени Кулльберг Cullbergbaletten. В программе банкета предусмотрены и речи обладателей наград.

В убранстве Голубого зала Стокгольмской ратуши использовано около 25 тысяч декоративных зеленых растений и цветов, присланных из итальянского города Сан-Ремо, где провел последние годы жизни и скончался 10 декабря 1896 года Альфред Нобель. Темой убранства этого года стали зимние мотивы.

Банкет в Стокгольме закончится, когда в Москве будет далеко за полночь. После ужина всегда объявляются танцы.