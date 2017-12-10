В Стокгольме проходит банкет в честь Нобелевских лауреатов

СТОКГОЛЬМ, 10 дек — РИА Новости, Людмила Божко. Банкет в честь лауреатов Нобелевских премий за 2017 год начался в Голубом зале Городской ратуши Стокгольма торжественным входом самих лауреатов, а также членов королевской семьи Швеции и других участников. Церемонию транслирует шведское телевидением SVT.
Праздничный банкет проходит по окончании церемонии вручения наград, которая ранее прошла в Концертном зале шведской столицы.
Планировать меню организаторы обычно начинают задолго до самого мероприятия, и к работе по выбору блюд, их вкусов и оформления привлекаются очень известные в Швеции повара — чаще всего победители различных конкурсов, а также знатоки кулинарного искусства.
В Нобелевском фонде не первый год подчеркивают, что в приготовлении блюд используются шведские продукты. В этом году они приготовлены под руководством шеф-повара Тома Шёстедта.
Впервые за много лет по его задумке в меню большое внимание уделено овощам, и гостям перед горячими блюдами подадут, в частности, полностью вегетарианскую закуску. Ответственным за десерт последние четыре года является известный кондитер Даниель Росс.
В концертной программе ужина — выступления известных шведских артистов. В этом году среди приглашенных — танцоры известной шведской балетной компании имени Кулльберг Cullbergbaletten. В программе банкета предусмотрены и речи обладателей наград.
В убранстве Голубого зала Стокгольмской ратуши использовано около 25 тысяч декоративных зеленых растений и цветов, присланных из итальянского города Сан-Ремо, где провел последние годы жизни и скончался 10 декабря 1896 года Альфред Нобель. Темой убранства этого года стали зимние мотивы.
Банкет в Стокгольме закончится, когда в Москве будет далеко за полночь. После ужина всегда объявляются танцы.