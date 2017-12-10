Пожар уничтожил самую высокую деревянную пагоду в Азии

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пожар охватил деревянную многоэтажную пагоду, находящуюся в китайской провинции Сычуань и считавшуюся самой высокой в Азии, в результате чего она рухнула, сообщает телеканал CGTN.

Watch as fire destroys pagoda at Buddhist temple in China https://t.co/d5uyPCN97V — SCMP News (@SCMP_News) 10 декабря 2017 г.

​Уточняется, что башня насчитывает 16 этажей. Сообщений о погибших или пострадавших при инциденте не поступало. Причина пожара остается неизвестной, ее выясняют следователи.

Как добавляет издание South China Morning Post, на тушение пожара ушло четыре часа, за это время пагода превратилась в груды обугленного дерева. Пламя также уничтожило двухэтажный зал для молитв.