В Стокгольме наградили лауреатов Нобелевской премии

Британский автор и лауреат Нобелевской премии по литературе 2017 года Кадзуо Ишигуро позирует своей премией в окружении жены Лорны Мак Дугалл и дочери Наоми Ишигуро после церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольмскоме. 10 декабря 2017

Британский автор и лауреат Нобелевской премии по литературе 2017 года Кадзуо Ишигуро позирует своей премией в окружении жены Лорны Мак Дугалл и дочери Наоми Ишигуро после церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольмскоме. 10 декабря 2017

СТОКГОЛЬМ, 10 дек — РИА Новости, Людмила Божко. Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2017 год по литературе, в области медицины или физиологии, физики, химии, а также экономики, учрежденной в память об Альфреде Нобеле, завершилась в Концертном зале Стокгольма.

© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand Наследный принц Даниил и принцесса Швеции покидают Стокгольмский концертный зал после церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме, Швеция. 10 декабря 2017 © AFP 2017 / Jonathan Nackstrand Наследный принц Даниил и принцесса Швеции покидают Стокгольмский концертный зал после церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме, Швеция. 10 декабря 2017

Из рук короля Швеции Карла XVI Густава диплом и медаль лауреатов получили британский писатель Кадзуо Исигуро; профессора из США Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, ставшие обладателями награды по физиологии или медицине; трое физиков — работающий в США выходец из Германии Райнер Вайсс, а также американские профессора Барри Бэриш и Кип Торн; обладатели награды по химии — работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши (Швейцария) и Ричард Хендерсен (Великобритания); профессор Ричард Талер (США) — обладатель премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком.

Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в этом году составила 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

Зрителями состоявшегося в Концертном зале Стокгольма награждения стали более 1500 гостей — члены семей обладателей наград, шведские политики, представители культуры, науки и студенческих организаций. Церемония транслировалась шведским телевидением SVT

Торжества в честь обладателей наград этого года продолжатся в Городской ратуше Стокгольма, где в 21.00 мск в Голубом зале начнется традиционный Нобелевский банкет. Его меню держат всегда в секрете и опубликуют лишь тогда, когда все гости будут за столом. После банкета по заведенной традиции будут танцы.