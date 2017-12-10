Сторонники Саакашвили предъявили властям четыре требования

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие массовые акции в центре Киева, выдвинули Верховной раде Украины четыре требования. Об этом сообщает УНИАН.

Участники митингов настаивают на принятии законов об импичменте и антикоррупционном суде. Они также требуют, чтобы во втором чтении был принят закон о выборах. Кроме того, сторонники Саакашвили хотят отставки генерального прокурора Украины.

"И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко, который в сговоре с Порошенко и другими фактически на прошлой неделе хотел осуществить коррупционный переворот. За это Юрий Луценко, который стал во главе этого процесса, должен уйти прочь", — заявила представитель партии "Движение новых сил" Ольга Галабала.

По ее словам, все эти требования должны быть выполнены Верховной радой с 19 по 22 декабря. Галабала также призвала украинцев по всей стране выходить на улицы и проводить митинги возле любых административных учреждений как в городах, так и в поселках.

Ранее в воскресенье сторонники Саакашвили провели марш в центре Киева за принятие закона об импичменте. После состоялся митинг на площади Независимости, оттуда часть протестующих отправились к СИЗО СБУ, где находится сам задержанный экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области. При этом они разбили окна в магазине компании Roshen, принадлежащей Порошенко. Затем демонстранты направились митинговать у здания генпрокуратуры.