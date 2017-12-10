Нетаньяху заявил, что вновь призывает Аббаса сесть за стол переговоров

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не раз призывал главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса сесть за стол переговоров, поскольку это самый простой и надежный способ достичь мира в регионе, и делает это вновь.

"Самое важное в мирном процессе — это способность к переговорам. Но в первую очередь для мирного процесса важно, чтобы каждая из сторон признала право на существование другой стороны. То, что мешает переговорам — это частый отказ сесть за стол переговоров с Израилем. Я говорил это много раз и повторяю вновь: я всегда предлагал господину Аббасу сесть за стол мирных переговоров. Я это делаю вновь, это жест мира, ничто не может быть проще. Если он хочет мира, пусть идет на переговоры", — заявил Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

Трансляция пресс-конференции велась в Periscope Елисейского дворца.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.