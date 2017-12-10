В Киеве около 50 тысяч человек приняли участие в марше за импичмент

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Организаторы марша за принятие закона об импичменте заявили, что в акции в воскресенье в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек.

Ранее в воскресенье сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили провели марш в центре Киева за принятие закона об импичменте. После состоялся митинг на площади Независимости. Полиция сообщила, что на акцию пришли около 2,5 тысячи человек.

"Около 50 тысяч украинцев вместе с женой Михаила Саакашвили, депутатами Юрием Деревянко, Егором Соболевым, Виктором Чумаком и другими вышли на марш за импичмент", — говорится в сообщении пресс-службы украинской партии "Движение новых сил", которую возглавляет Саакашвили.