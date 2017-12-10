Макрон призвал Нетаньяху прекратить колонизацию Западного берега Иордана

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал израильские власти прекратить строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Мне кажется, начать надо с заморозки колонизации и принятия мер доверия по отношению к палестинским властям. Это мы обсуждали с премьер-министром Израиля", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Нетаньяху после встречи в Париже.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.