В Германии сообщили об угрозе, исходящей от исламистов с Северного Кавказа

БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. В контрразведке ФРГ заявили о растущей угрозе от "закаленных в боях" в Сирии и Ираке выходцев с Северного Кавказа, заявил в Берлине глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (контрразведка — ред.) Ханс-Георг Масен.

"Экстремисты с Северного Кавказа… по всей видимости, участвовали в боестолкновениях в Сирии и Ираке", — заявил Масен, добавив, что "они закалены в боях и представляют высокий потенциал угрозы".

По словам Масена, которого цитирует агентство DPA, число экстремистов-выходцев с Северного Кавказа, прибывших в Германию, составляет около 500 человек. Они сосредоточены в основном в Берлине и Бранденбурге, кроме того, общины существуют в Гамбурге, Бремене и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Как отметил Масен, общее число "салафитов в Германии" выросло сейчас до 10,8 тысячи человек. Еще в сентябре эта цифра составляла 10,3 тысячи, в декабре 2016 года — 9,7 тысячи. Масен назвал данное развитие "особым вызовом для ведомства по защите конституции".

Источник в МИД РФ ранее сообщил РИА Новости, что в этом году число россиян, уехавших в Сирию воевать в рядах ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) резко сократилось. Как отметил собеседник агентства, тех, кто вернулся из САР обратно в Россию, "сотни", и по ним ведется работа по выявлению степени их ответственности.

Весной этого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что международные террористы наращивали вербовку боевиков и пропаганду своей идеологии на Северном Кавказе, активизировалось и местное бандподполье. Секретарь СБ РФ ранее сообщал, что на стороне террористов в Сирии и Ираке воюет почти 2,7 тысячи выходцев с Северного Кавказа.

В начале текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров определил первоочередной задачей для силовых структур региона профилактику терроризма и противодействие экстремистской идеологии. По его словам, власти не намерены мириться с попытками ваххабитов и террористов дестабилизировать ситуацию в республике, поэтому "церемониться с ними не будут". Кадыров также заявил о необходимости "жестко и оперативно" пресекать любые попытки вовлечь молодежь в преступную деятельность".

По данным на конец 2015 года, которые обнародовала ФСБ России, на стороне ИГ* на тот период воевало около семи тысяч россиян и выходцев из стран СНГ. Как сообщил на одной из международных конференций замдиректора ФСБ Евгений Сысоев, в рядах боевиков ИГ* тогда насчитывалось около 80 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч иностранных наемников, подавляющее большинство из них были из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

* Террористическая группировка, запрещена в России