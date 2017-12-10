Во львовском магазине умер иностранец

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Молодой иностранец умер в магазине во Львове на Украине, сообщает в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Facebook.
Украинское агентство УНИАН со ссылкой на Региональный медиацентр министерства обороны Украины сообщает, что речь идет о 21-летнем военнослужащем вооруженных сил США, который находился в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности. По данным издания, он был в увольнительной.
В полиции уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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