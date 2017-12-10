Макрон призвал Нетаньяху сделать шаг навстречу палестинцам

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сделать шаг навстречу палестинцам.

"Я призвал премьер-министра к мужественным шагам навстречу палестинцам, чтобы найти выход из существующего тупика", — сказал Макрон по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже.

"Дайте этому шанс", — добавил президент Франции по-английски, обращаясь к Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.