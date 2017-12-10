Франция останется приверженной концепции независимых Израиля и Палестины

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже заявил, что не одобряет решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей, остается приверженным концепции двух независимых государств — Израиля и Палестины, но осуждает любые выпады в сторону Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

"Я объяснил, почему мы не поддерживаем решения президента США. Убежден, что единственным решением в соответствии с международным правом является концепция двух государств, и этот вопрос может быть разрешен только путем переговоров (между Израилем и Палестиной)", — сказал Макрон по итогам встречи.

Макрон также решительно осудил "любые формы атак" против Израиля, отметив, что Франция привержена безопасности Израиля.