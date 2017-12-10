В Киеве завершились митинги сторонников Саакашвили

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в воскресенье закончили массовые акции в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

После непродолжительного митинга у здания генпрокуратуры организаторы призвали людей расходиться. При этом соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что если политика не освободят, его сторонники "оставляют за собой право на более радикальные действия".

Ранее в воскресенье сторонники Саакашвили провели марш в центре Киева за принятие закона об импичменте. После состоялся митинг на площади Независимости. Полиция сообщила, что на акцию пришли около 2,5 тысячи человек.

Позднее часть митингующих отправились к СИЗО СБУ, где находится бывший губернатор Одесской области, и разбили рядом с изолятором окна в магазине компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. У здания СИЗО в Аскольдовом переулке люди митинговали около получаса, после чего отправились к зданию генпрокуратуры на улицу Резницкую.